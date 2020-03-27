Радий Хабиров рассказал, какому бизнесу окажет поддержку во время кризиса
Он озвучил схему адресной помощи предпринимателям, которые терпят убытки.
Сегодня, 27 марта, Радий Хабиров провел брифинг по вопросам поддержки экономики республики в условиях кризиса. Глава Башкирии отметил, что поддержка будет направлена адресно на малый и средний бизнес. В частности, особое внимание будет уделяться сфере туризма, гостиничного бизнеса, общепит, культурно-массовые учреждения и спорт, частные образовательные учреждения.
На уровне республики глава Башкирии пообещал снизить налоговое бремя по упрощенной системе налогооблажения, единому налогу на доход и имущественные организации. Также в карантинный период предпринимателей освободят от платы за аренду государственного и муниципального имущества.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 25 марта заявил, что малому и среднему бизнесу, а также микропредприятиям, особенно работающим в сфере услуг, не избежать объективных трудностей в виде сокращения заказов, снижения выручки. Чтобы спасти ситуацию, он предложил ввести для предпринимателей налоговые каникулы, которые продлятся полгода.