Радий Хабиров рассказал, какому бизнесу окажет поддержку во время кризиса

Сегодня, 27 марта, Радий Хабиров провел брифинг по вопросам поддержки экономики республики в условиях кризиса. Глава Башкирии отметил, что поддержка будет направлена адресно на малый и средний бизнес. В частности, особое внимание будет уделяться сфере туризма, гостиничного бизнеса, общепит, культурно-массовые учреждения и спорт, частные образовательные учреждения.

На уровне республики глава Башкирии пообещал снизить налоговое бремя по упрощенной системе налогооблажения, единому налогу на доход и имущественные организации. Также в карантинный период предпринимателей освободят от платы за аренду государственного и муниципального имущества.