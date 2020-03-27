Чрезвычайная горячая линия ТПП стала центром сбора информации о проблемах бизнеса

По прогнозам от экспертов Блумберга, коронавирус может нанести ущерб мировой экономике почти в 3 триллиона долларов. Микробиологический объект спровоцировал макропроблемы для всех отраслей бизнеса. В связи с этим Торгово-промышленная палата открыла горячую линию для предпринимателей. Подробности о работе горячей линии рассказал вице-президент ТПП России Вадим Чубаров.

- Мы запустили горячую линию, связанную с выдачей свидетельств о форс-мажоре, а она получилось по факту горячей линией в более широком смысле. Это видно по 621 звонку, который к нам уже поступил. Мы видим, что нас спрашивают не только об обстоятельствах форс-мажора, связанного с пандемией коронавируса, а вообще о текущей ситуации и о финансовых сложностях, которые есть у предпринимателей. Мы, в частности, разъясняем людям, что может стать обстоятельством форс-мажора, а что обстоятельством форс мажора не является, - рассказал Вадим Чубаров.

По его словам, темы для звонков предпринимателей оказались самые разные.

- Есть принцип, который называется относимость запретительной меры к конкретному договору, и если этот принцип соблюдается, тогда это обстоятельство форс-мажора, - пояснил вице-президент ТПП РФ. -

Например, мы выдали свидетельство о форс-мажоре компании, которая имела контракт с китайской компанией, но не сумела вывести продукцию через переходы, которые были закрыты в соответствие с распоряжением нашего правительства. Это типичное обстоятельство форс-мажора. При этом важно понимать, что не являются обстоятельствами форс-мажора экономический кризис, валютные риски, недобросовестные действия поставщиков.

Выдаваемое Торгово-промышленной палатой свидетельство позволит предпринимателям, как минимум, уйти от ответственности по договору на период действия непреодолимой силы, избежать штрафных санкций, исключить убытки, которые они должны были бы заплатить за неисполненный вовремя контракт.

- Соответствующее положение о выдаче свидетельств о форс мажоре было обновлено в 2015 году по результатам экономических кризисов 2008 и 2014 годов, и это же положение будет служить регламентной нормой для наших региональных палат при выдаче свидетельств по внутренним контрактам, - подчеркнул Вадим Чубаров.

Напомним, мы уже рассказывали о ранее об открытии горячей линии с ТПП Башкирии.

- Мы проводим большую аналитическую работу, погружаясь в документы заявителей, разрабатывая план последующих шагов. Конечно, в связи с критической обстановкой на рынке брать за это деньги как-то не по «свойски», - прокомментировал президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов.