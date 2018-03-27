В Уфе заподозрили контролирующие инстанции в «заказухе»

Сегодня, 27 марта, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов подробно обсудил вопросы деятельности малого бизнеса. Как всегда, гораздо более интересным стал не сам доклад по теме, а обсуждение по теме.

Отвечая на вопрос об условиях работы малого бизнеса в Уфе, председатель Совета Союза предпринимателей Уфы Ольга Одинокова посетовала на обилие проверок, которым подвергаются сейчас предприниматели.

- К нам, например, поступила жалоба от владельца небольшого косметического салона, который подвергся проверке антимонопольного комитета. У меня была возможность ознакомиться с содержанием жалобы, которая стала основанием для внеплановой проверки, она настолько грамотно написана, что вряд ли может быть подана обычным горожанином, там указаны пункты законов и т.д. Мне кажется, этот пример позволяет предполагать, что многие такие письма порой пишут сами сотрудники контролирующих органов, чтобы после них инициировать внеплановые проверки малого бизнеса, - рассказала Ольга Одинокова. – В то же время через дорогу от этого салона работает предприниматель с одним креслом для оказания парикмахерских услуг, и никто там проверки не проводит.

- Вы называйте вещи своими именами. Вы хотите сказать, что эти письма - это «заказуха»? – отреагировал на услышанное Ирек Ялалов.

Глава города предложил предпринимателям для защиты от подобных явлений укрепить цеховую поддержку по примеру предпринимателей в Германии и активнее лоббировать меры для своей поддержки и защиты.

В целом вопросам работы малого бизнеса на сегодняшней оперативке было уделено много внимания.

- Знаете, есть такой анекдот: хочешь станет предпринимателем — купи большой бизнес, а через два года он станет малым. Понимаете, что люди рискуют всем. Всего у нас около 50 тысяч субъектов малого предпринимательства. Большая доля среди них — это индивидуальные предприниматели. Активно работают более 10 тысяч предпринимателей. Они формируют значительную долю валового продукта, обеспечивают горожан рабочими местами. Они создают комфортную среду, которой мы пользуемся каждый день — от булочной до фитнес-центров. Так что система грантов для таких предпринимателей должны быть более активной, - заявил Ирек Ялалов. По его словам, сегодня в городе активно развивается бизнес с социальным обслуживанием. При этом не все из предпринимателей таких услуг работают по закону. Глава города попросил обратить внимание на предпринимателей, работающих в условиях «серого бизнеса».