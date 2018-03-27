Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе заподозрили контролирующие инстанции в «заказухе»
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Z7mfhe6sixg

В Уфе заподозрили контролирующие инстанции в «заказухе»

Сегодня, 10:37ЭкономикаТатьяна Майорова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку