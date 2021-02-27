В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

В Башкирии за 2020 год на 4,5% выросло производство пищевых продуктов

Сегодня, 14:33ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
При общем падении промышленного производства в республике некоторые показатели все же показали незначительный рост.

В 2020 году в Башкирии выросло производство пищевых продуктов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По словам премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, пандемия негативно сказалась на экономике региона и правительство делало все, чтобы поддержать бизнес в этот период. Тем не менее индекс промпроизводства в республике составил 98% относительно 2019 года (в среднем по России этот показатель — 97,1%).

Антикризисные меры позволили в некоторых направлениях все-таки добиться наращивания мощностей — в частности, по производству пищевых продуктов. По информации министерства сельского хозяйства РБ, общий рост производства пищевых продуктов в республике произошел в результате увеличения производства масла растительного (на 18,2%), сыров (на 14,6%), мороженого (на 7%), мясных полуфабрикатов (на 26%).

Напомним, что в 2019 году промышленное производство в Башкирии выросло на 4,2% по сравнению с 2018 годом, при этом производство пищевых продуктов сократилось на 2,2%.

— Позитивная динамика также продемонстрирована в водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 112,3%, — добавил Андрей Назаров.

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