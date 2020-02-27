В Башкирии в 2020 году на переобучение мам в декрете выделили более 75 млн руб
Во время обучения женщина сможет оставлять ребенка в специальных группах дошкольного образования.
В 2020 году в Башкирии планируют переобучить более 7 тысяч женщин, которые сейчас находятся в декретном отпуске с детьми младше 3 лет, а также безработных мам. Работа ведется в рамках национального проекта «Демография».
На эти цели было выделено 75,79 миллионов рублей, в том числе 3,17 миллионов из регионального бюджета. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Башкирии Ленара Иванова во время заседания в Общественной палате.
Министерство семьи и труда РБ по результатам опроса, в котором приняли участие более 1,5 тысяч женщин, решили создать дополнительные группы для детей. Там мамы смогут оставлять своих малышей на время занятий. Еще одно изменение, вступившее в силу с 2020 года – стипендии для мам, которые проходят профобучение.
— Для женщины получить новые компетенции – это шанс на новую жизнь. Трёхмесячное обучение по стоимости выходит 46 300 рублей. На эти деньги можно получить хорошее образование. В это время женщине еще и платится ежемесячная стипендия в размере МРОТа, в нашей республике это составляет 13 950 рублей. Обалденная мера, которая в этом году начинает реализовываться, — отметила Ленара Иванова.