В Башкирии свыше 1 млрд рублей потратят на строительство завода промышленной изоляции

В Башкирии завершили проектирование нового завода, который построят в Благовещенске. Предприятие будет выпускать утеплители для ЖКХ и трубных магистралей. Летом 2020 года планируется возвести производственные корпуса, а пока в республике ждут прибытия итальянского оборудования. Завершить строительство и запустить производство планируется в течение этого года.

Известно, что на строительство объекта инвесторы выделили более 1 миллиарда рублей, при этом на заводе в год будет производиться 25 тысяч тонн продукции. После завершения строительных работ в Благовещенске появится 150 рабочих мест. Производство обещают сделать экологически чистым, благодаря безотходности процесса.