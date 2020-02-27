Уфимская компания не может использовать купленный у епархии участок

В Уфе компания «Новый город девелопмент» купила землю у местной епархии еще в 2015 году. Бизнесмены планировали построить на участке многоэтажный жилой дом с условием, что часть квартир достанется священнослужителям, однако уже 5 лет осуществить задуманное не предоставляется возможным.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», купленный участок расположен около Благовещенского женского монастыря на улице Сочинской. Он считается памятником истории и архитектуры начала 19 века. В 2017 году Башкультнаследие решило отгородить историческое здание, после чего приобретенная компанией земля оказалась внутри защитной зоны.

Более того, по данным «Спарк», в 2019 года фирма начала процедуру банкротства, так как большинство активов компании — более 60 миллионов рублей — было вложено в покупку объектов у епархии. Через суд также не удалось отстоять право на использование земли, однако эксперты считают, что шанс построить дом на участке все же есть.