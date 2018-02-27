Торгово-промышленная палата и X5 Retail Group договорились о сотрудничестве

Соглашение было подписано во Владимирской области.

Во Владимирской области состоялось расширенное заседание совета рынка, с участием губернатора и представителей бизнеса, сообщил телеканал РБК. Одним из организаторов встречи выступила Торгово-промышленная палата России.

По итогам встречи было подписано соглашение между Торгово-промышленной палатой и компанией X5 Retail Group. В соглашении предусмотрено, что торговые сети будут размещать на своих полках продовольственные товары, прошедшие проверку качества и получившие рекомендации от ТПП.

Соглашение стало возможно благодаря проекту ТПП России «Агро За качество», он реализуется с 2016 года во Владимирской области. Главная его идея: местные производители должны обеспечивать жителей области продуктами высокого качества.

По словам председателя ТПП России Сергея Катырина, эта программа родилась во Владимире вначале для того, чтобы обеспечить детские учреждения и больницы качественными продуктами местного производства. Проект предусматривает, что ТПП области сертифицирует и отбирает лучших производителей продуктов питания и рекомендует их торговым сетям. К этой программе уже подключились шесть российских регионов, а в перспективе этот опыт можно распространить на всю страну.

По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, это позволит сформировать в регионах совсем иную деловую и культурную среду.

- Мы все очень смотрим на зарубежные уютные городки где все друг друга знают и десятилетиями ходят покупать продукты к своему собственному молочнику, мяснику и так далее, - пояснила она. - Мы сейчас тоже к этому подошли потому, что понимаем, что производителя нужно поддержать в должной степени.