Правительство России просят отменить ввозные пошлины на мех

Отраслевые объединения предложили правительству России и Евразийской экономической комиссии на 2 года отменить ввозные пошлины на сырьё для меховых изделий. Эта мера, как считают эксперты, позволит увеличить долю отечественных изделий на рынке до 50 процентов.

По данным Росстата, рынок меховых изделий в России оценивается в 150 миллиардов рублей. После введения обязательной маркировки, как сообщает телеканал РБК, легальные продажи выросли в десять раз - до 68 миллиардов рублей. На 85% это импорт. Ещё один крупный сегмент - головные уборы. На каждую выпущенную в России шубу приходится 10-12 шапок. Но в деньгах их доли в прошлом году были примерно равны.

Выпускница Уфимского авиационного института Зульфия Абсалямова в 90-е перебралась в Москву и поменяла профессию инженера на труд скорняка, открыла свое ателье. В 2014 году в кризис ей пришлось открыть розничный магазин. Собственный цех пошива Зульфие сохранить не удалось - основную часть производства отдала на сторону

- Если мы раньше головных уборов отшивали в год 2-5 тысяч, то в прошлом году мы всего отшили головных уборов 500 штук, - говорит Абсалямова. - Что касается верхней одежды, мы перешли на индивидуальный пошив. Отшили может быть 50-70 единиц в прошлом году.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России, в программе "Бизнес-вектор" телеканала РБК так прокомментировал ситуацию в отрасли:

- Власть должна обратить внимание на эту отрасль и условия создать. Институты развития, которые у нас есть, могли бы серьёзно поработать с этой отраслью. Например Фонд развития промышленности, который сейчас даже под 1% даёт кредиты. И другие институты, которые поддерживают малый бизнес, поскольку эта отрасль может подняться с помощью малого бизнеса.