Фонд жилищного строительства в Уфе отчитался об итогах 2017 года

Одним из главных своих "достижений" 2017 года застройщик в частности называет литер 4 жилого комплекса "Зеленый берег" и секцию Д, которая была сдана в июне. Как сообщала Медиакорсеть, многоэтажка буквально разваливается на глазах у собственников: в доме обваливается штукатурка, в подвале стоит вода, не так давно там случилась крупная коммунальная авария, из-за которой в доме несколько дней не было воды.