Фонд жилищного строительства в Уфе отчитался об итогах 2017 года
Одним из главных своих "достижений" 2017 года застройщик в частности называет литер 4 жилого комплекса "Зеленый берег" и секцию Д, которая была сдана в июне. Как сообщала Медиакорсеть, многоэтажка буквально разваливается на глазах у собственников: в доме обваливается штукатурка, в подвале стоит вода, не так давно там случилась крупная коммунальная авария, из-за которой в доме несколько дней не было воды.
По программе расслеления ветхого и аварийного жилья также построен 70-ти квартирный дом в Янауле площадью 3,1 тысячи квадратных метров.
В декабре 2017 года введены в эксплуатацию 64 квартиры блок-секций 1,2 жилого дома №3 в микрорайоне 4-А города Стерлитамака. Также в конце года завершено строительство торгово-офисного центра на ул. Заки Валиди в Уфе. В эксплуатацию введена 7-этажная часть. Годом ранее введена в эксплуатацию 15-этажная часть здания.