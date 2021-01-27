В Минтрансе Башкирии заявили о неспособности региона оплатить строительство мостов

В Минтрансе Башкирии заявили о неспособности региона оплатить строительство мостов

Вчера, 19:38ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 27 января, глава Минтранспорта и дорожного хозяйства Алан Марзаев на брифинге с представителями СМИ заявил о том, что для развития Уфы в городе необходимо построить еще два моста.

По словам Алана Марзаева, наиболее приоритетными проектами являются мосты в створе улицы Интернациональной и в Кузнецовском затоне. После появления данных объектов пробок в городе будет намного меньше, однако у республики нет денег на строительство данным мостов.

Отметим, что в отношении моста на Интернациональной уже проведены проектно-изыскательные работы. А мост в Кузнецовском затоне лишь на стадии разработки проекта. Общая стоимость строительства двух объектов – свыше 20 миллиардов рублей.

— Надо понимать, что эту «штангу» регион самостоятельно не поднимет, в таком случае строительство может затянуться на десятилетие. Мы будем работать над тем, чтобы привлечь на эти цели федеральное финансирование, — отметил Алан Марзаев.

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