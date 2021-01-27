В Башкирии на закупку трамваев и троллейбусов необходимо более 25 миллиардов рублей

— Нам необходимо более 25 миллиардов рублей, чтобы мы инфраструктуру обновили, 10 километров трамвайных путей сделали. И хотя бы 75% передвижного состава также обновили, отметил Марзаев.
По словам чиновника, у республики нет нужной для обновления суммы, поэтому остается надеется лишь на попадание в программу национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
— Если мы попадем в топ нацпроекта, 100% затрат на инфраструктуру обеспечит федеральный бюджет и 60% на обновление подвижного состава также компенсируется федеральным бюджетом. Без федерального финансирования нам нечего ввязываться, — отметил он.