В Башкирии на закупку трамваев и троллейбусов необходимо более 25 миллиардов рублей

Сегодня, 27 января, состоялся брифинг с министром транспорта и дорожного хозяйства Аланом Марзаевым. По словам чиновника, в ближайшем будущем республика не планирует приобретать новые трамваи по причине того, что у республики нет нужной суммы для обновления электротранспортной системы.

— Нам необходимо более 25 миллиардов рублей, чтобы мы инфраструктуру обновили, 10 километров трамвайных путей сделали. И хотя бы 75% передвижного состава также обновили, отметил Марзаев. По словам чиновника, у республики нет нужной для обновления суммы, поэтому остается надеется лишь на попадание в программу национального проекта «Безопасные и качественные дороги». — Если мы попадем в топ нацпроекта, 100% затрат на инфраструктуру обеспечит федеральный бюджет и 60% на обновление подвижного состава также компенсируется федеральным бюджетом. Без федерального финансирования нам нечего ввязываться, — отметил он.

