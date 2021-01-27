В 2021 году Башкирия планирует направить более 26 млрд на реализацию нацпроектов

Ожидается, что в течение года до регионов будут доведены еще нераспределенные средства по национальным проектам, в том числе на конкурсной основе. И здесь мы приложим максимум усилий, чтобы увеличить федеральную составляющую бюджета региональных проектов, сказал вице-премьер.