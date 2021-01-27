В 2021 году Башкирия планирует направить более 26 млрд на реализацию нацпроектов

В 2021 году Башкирия планирует направить более 26 млрд на реализацию нацпроектов

Вчера, 08:56ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В этом году на реализацию нацпроектов в Башкирии планируется направить более 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов на вчерашнем брифинге.

По его словам, более 17 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. При этом Башкирия планирует привлечь и дополнительные средства.

Илшат Тажитдинов добавил, что прошлый год регион начал с таким же объемом средств на нацпроекты.

Ожидается, что в течение года до регионов будут доведены еще нераспределенные средства по национальным проектам, в том числе на конкурсной основе. И здесь мы приложим максимум усилий, чтобы увеличить федеральную составляющую бюджета региональных проектов, сказал вице-премьер.

Отметим, что на развитие культуры в 2021 году в Башкирию привлечено 279 миллионов рублей.

Ранее правительство Башкирии подводило итоги реализации нацпроектов. Так, в 2002 году федеральный бюджет выделил 30,9 миллиарда рублей. В рамках нацпроектов 30 тысяч семей получили ежемесячные выплаты по рождению детей, в республике построили 24 детсада и ещё пять школ. Кроме того, было отремонтировано 305 километров дорог, а объем построенного жилья составил 2,45 миллиона квадратных метров.

Related news:
проектБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы