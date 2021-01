В 2021 году Башкирия планирует направить более 26 млрд на реализацию нацпроектов

В этом году на реализацию нацпроектов в Башкирии планируется направить более 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов на вчерашнем брифинге.

По его словам, более 17 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. При этом Башкирия планирует привлечь и дополнительные средства. Илшат Тажитдинов добавил, что прошлый год регион начал с таким же объемом средств на нацпроекты. Ожидается, что в течение года до регионов будут доведены еще нераспределенные средства по национальным проектам, в том числе на конкурсной основе. И здесь мы приложим максимум усилий, чтобы увеличить федеральную составляющую бюджета региональных проектов, сказал вице-премьер. Отметим, что на развитие культуры в 2021 году в Башкирию привлечено 279 миллионов рублей. Ранее правительство Башкирии подводило итоги реализации нацпроектов. Так, в 2002 году федеральный бюджет выделил 30,9 миллиарда рублей. В рамках нацпроектов 30 тысяч семей получили ежемесячные выплаты по рождению детей, в республике построили 24 детсада и ещё пять школ. Кроме того, было отремонтировано 305 километров дорог, а объем построенного жилья составил 2,45 миллиона квадратных метров.

