Тимур Хакимов обсудил расширение взаимодействия с Центром «Россия – Исламский мир»

Тимур Хакимов обсудил расширение взаимодействия с Центром «Россия – Исламский мир»

27 января , 11:16ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: tpprb.ru
Руководство Торгово-промышленной палаты Башкирии провело онлайн-встречу с представителями Центра стратегических исследований «Россия – Исламский мир».

26 января состоялась встреча рабочей группы, на которой обсуждался вопрос о перспективном взаимодействии Республики Башкортостан с Центром стратегических исследований «Россия – Исламский мир». Общение прошло в формате видеоконференцсвязи.

Как сообщили в ТПП РБ, по итогам совещания было принято решение в ближайшее время «упаковать» инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на развитие экспорта продукции «Халяль», и предоставить их на рассмотрение в Центр стратегических исследований «Россия – Исламский мир» для дальнейшей совместной реализации.

Торгово-промышленная палата Башкирии ведет активную работу в данном направлении. - На сегодняшний день нами уже наработан банк крупных проектов, их порядка ста штук, мы готовы передать их на совместное рассмотрение и продвижение в Центр стратегических исследований. При проведении бизнес-миссий с иностранными делегациями мы обязательно презентуем Республику Башкортостан,сообщил глава ТПП РБ Тимур Хакимов.

Related news:
сотрудничество
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы