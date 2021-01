Тимур Хакимов обсудил расширение взаимодействия с Центром «Россия – Исламский мир»

Руководство Торгово-промышленной палаты Башкирии провело онлайн-встречу с представителями Центра стратегических исследований «Россия – Исламский мир».

26 января состоялась встреча рабочей группы, на которой обсуждался вопрос о перспективном взаимодействии Республики Башкортостан с Центром стратегических исследований «Россия – Исламский мир». Общение прошло в формате видеоконференцсвязи. Как сообщили в ТПП РБ, по итогам совещания было принято решение в ближайшее время «упаковать» инвестиционные проекты, направленные, в том числе, на развитие экспорта продукции «Халяль», и предоставить их на рассмотрение в Центр стратегических исследований «Россия – Исламский мир» для дальнейшей совместной реализации. Торгово-промышленная палата Башкирии ведет активную работу в данном направлении. - На сегодняшний день нами уже наработан банк крупных проектов, их порядка ста штук, мы готовы передать их на совместное рассмотрение и продвижение в Центр стратегических исследований. При проведении бизнес-миссий с иностранными делегациями мы обязательно презентуем Республику Башкортостан,сообщил глава ТПП РБ Тимур Хакимов.

