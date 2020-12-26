«Башавтотранс» закупит топливо на 513 миллионов рублей

Известно, что контракт будет заключен по максимальной цене – 513 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета заказчика. «Башавтотранс» запросил свыше двух миллионов литров 92-го бензина, один миллион литров дизельного топлива, 7,6 миллионов литров дизельного зимнего топлива, а также 16,8 тысяч литров 95-го бензина.
В документах закупки указано, что поставить топливо необходимо будет в разные пункты назначения, среди которых Уфа и еще 13 городов в Башкирии, а также Челябинск, Оренбург, Екатеринбург, Ижевск, ХМАО, Казань, Самару, Сочи и другие города.