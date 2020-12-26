«Башавтотранс» закупит топливо на 513 миллионов рублей

«Башавтотранс» закупит топливо на 513 миллионов рублей

Вчера, 15:14ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Компания государственного перевозчика «Башавтотранс» заключит контракт с компанией «РН-Карт», которая входит в структуру «Роснефти». Подрядчик должен будет предоставить горюче-смазочные материалы. К слову, он был единственным участников тендера, поэтому конкурс признали несостоявшимся.

Известно, что контракт будет заключен по максимальной цене – 513 миллионов рублей. Деньги будут выделены из бюджета заказчика. «Башавтотранс» запросил свыше двух миллионов литров 92-го бензина, один миллион литров дизельного топлива, 7,6 миллионов литров дизельного зимнего топлива, а также 16,8 тысяч литров 95-го бензина.

В документах закупки указано, что поставить топливо необходимо будет в разные пункты назначения, среди которых Уфа и еще 13 городов в Башкирии, а также Челябинск, Оренбург, Екатеринбург, Ижевск, ХМАО, Казань, Самару, Сочи и другие города.

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