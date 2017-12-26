В правительстве Башкирии разъяснили изменения платы за коммуналку

В большинстве населенных пунктов суммарная плата за коммунальные услуги не должна превысить 8,4%.

Накануне в правительстве Башкортостана прошло последнее в текущем году оперативное совещание с участием руководителей республиканских министерств и ведомств, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. Подробности сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Одним из основных докладчиков стала председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк, которая рассказала о грядущих изменениях совокупной платы жителей региона за коммунальные услуги, которые вступят в силу в 2018 году.

По ее словам, средние по регионам индексы определило правительство РФ. Исходя из этих значений, в среднем по республике плата за газоснабжение вырастет на 3,4%, за электричество – на 5%, за тепло – на 5,26%, за водоснабжение — на 6,06%, за водоотведение – на 14,09%. При этом в первом полугодии 2018 года должно быть нулевое значение индекса, а уже со второго полугодия изменения совокупной платы в среднем будут равняться 5,9 процента. Важное замечание заключается в том, что по муниципалитетам в пределах региона отклонение от вышеупомянутых процентных показателей не должно превышать 2,5%. Соответственно, в большинстве населенных пунктов суммарная плата за коммунальные услуги не вырастет более чем на 8,4%.

Исключением в данном случае могут оказаться случаи в отдельных муниципалитетах, где проходит реализация инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения или концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. В таких ситуациях предельный индекс может вырасти. Светлана Бурдюк именно этими причинами объяснила рост цен на услуги ЖКХ по районам Башкирии.

В порядке возрастания он составит: в Белебеевском районе - 8,5%, в Чишминском – от 9,21 до 11,89%, в Мелеузовском – 10,83%, в Дюртюлях – 12%, в Кигинском – 12,6%, в Баймакском, Гафурийском, Уфимском районах, Салавате, Ишимбае и Уфе –12,8%, в Бирске –13,45%, в Кумертау –14%, в Татышлинском районе –14,17%, в Сибае –14,2%, в Учалах –14,9%, в Янауле –14,95%, в Октябрьском – 19%. В этих городах и районах на коммунальных объектах будут внедряться энергосберегающие и ресурсосберегающие мероприятия, которые должны дать предприятиям возможность выйти на безубыточную работу и повысить качество услуг.

В Уфе совокупная плата за услуги вырастет на 5,39%. В итоге среднестатистическая уфимская семья из двух человек за полный набор коммунальных услуг в квартире площадью 60 кв. метров должна будет заплатить 5012,92 рубля. Это на 256 рубля 53 копейки больше прежнего уровня.