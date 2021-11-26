В Татышлинском районе Башкирии предложили построить кирпичный завод за 180 млн рублей

В Татышлинском районе Башкирии предложили построить кирпичный завод за 180 млн рублей
В Татышлинском районе Башкирии предложили построить кирпичный завод за 180 млн рублей
26 ноября, 10:29ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
25 ноября данное бизнес-предложение, которое обещает республике 50 новых рабочих мест, озвучили в Корпорации развития Башкирии.

Вчера, 25 ноября стало известно о планах по возведению в Татышлинском районе республики высокотехнологичного производства, известен и бюджет инвестпроекта, он составляет 180 миллионов рублей. По расчетам проект-менеджеров корпорации развития завод в селе Верхние Татышлы предоставит 50 рабочих мест.

По словам главы Корпорации Наиля Габбасова инвестор сможет окупить проект за достаточно короткий срок – 2,5 года, так как кирпич является очень популярным и широко распространенным строительным материалом. Предполагается, что при хорошо отлаженном производстве кирпич можно будет поставлять и на объекты внутри региона и продавать в другие регионы, что должно положительно сказаться на экономике Башкирии.

Отмечается, что в селе уже готовы объекты недвижимости, в которых можно будет разместить предприятие. Предусмотрены для проекта и льготы, в числе которых налоговые и аренда земли без торгов, инвестпроект могут включить в перечень приоритетных.

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