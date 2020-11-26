Цена закупаемых Минздравом Башкирии пульсоксиметров снизилась в три раза

Цена закупаемых Минздравом Башкирии пульсоксиметров снизилась в три раза

Вчера, 14:09ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 26 ноября, состоялся электронный аукцион на выбор поставщика пульсоксиметров в медучреждения республики. Заказчик закупки Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии.

Напомним, первоначальная и максимальная стоимость контракта на покупку 16 аппаратов составляла свыше 133 тысяч рублей. Таким образом, средняя стоимость одного пульсоксиметра составляла 8 333 рублей, что в несколько раз выше рыночной стоимости.

В аукционе приняли участие пять компаний. Предложенная ими стоимость контракта варьировала от 103 до 40 тысяч рублей. Наиболее выгодной оказалась сумма в размере 40 665 рублей.

В протоколе о проведении закупки название победившей компании не указано. Однако, благодаря её предложению, теперь средняя цена одного пульсоксиметра составляет 2 541 рубль, что ниже первоначальной стоимости в три раза.

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