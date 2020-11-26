Цена закупаемых Минздравом Башкирии пульсоксиметров снизилась в три раза

Напомним, первоначальная и максимальная стоимость контракта на покупку 16 аппаратов составляла свыше 133 тысяч рублей. Таким образом, средняя стоимость одного пульсоксиметра составляла 8 333 рублей, что в несколько раз выше рыночной стоимости.
В аукционе приняли участие пять компаний. Предложенная ими стоимость контракта варьировала от 103 до 40 тысяч рублей. Наиболее выгодной оказалась сумма в размере 40 665 рублей.
В протоколе о проведении закупки название победившей компании не указано. Однако, благодаря её предложению, теперь средняя цена одного пульсоксиметра составляет 2 541 рубль, что ниже первоначальной стоимости в три раза.