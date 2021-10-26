Эксперты озвучили критерии выбора кредитных карт

Эксперты озвучили критерии выбора кредитных карт
Эксперты озвучили критерии выбора кредитных карт
Вчера, 23:02ЭкономикаФото: pxhere.com
В сентябре этого года в банках России было оформлено 1,11 млн кредитных карт. Данный показатель больше на 24,9%, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает infox.ru, чаще всего за этот период получали кредитные карты в Москве (76,2 тысяч), Московской области (59,6 тысяч), Санкт-Петербурге (43,6 тысяч), Краснодарском крае (42,7 тысяч) и Свердловской области (35,2 тысяч).

Эксперты отметили, что наиболее привлекательны для клиентов цифровые карты, так как это удобный и современный финансовый инструмент. Виртуальную карту невозможно потерять, ее легко оформить без посещения офиса, что особенно важно в связи с опасностью коронавируса.

Другой важный критерий - возможность оплачивать задолженность в рассрочку. В этом случае сумма покупки делится на равные платежи, которые клиент вносит ежемесячно в рамках льготного периода.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы