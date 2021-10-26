Эксперты озвучили критерии выбора кредитных карт

В сентябре этого года в банках России было оформлено 1,11 млн кредитных карт. Данный показатель больше на 24,9%, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает infox.ru, чаще всего за этот период получали кредитные карты в Москве (76,2 тысяч), Московской области (59,6 тысяч), Санкт-Петербурге (43,6 тысяч), Краснодарском крае (42,7 тысяч) и Свердловской области (35,2 тысяч). Эксперты отметили, что наиболее привлекательны для клиентов цифровые карты, так как это удобный и современный финансовый инструмент. Виртуальную карту невозможно потерять, ее легко оформить без посещения офиса, что особенно важно в связи с опасностью коронавируса. Другой важный критерий - возможность оплачивать задолженность в рассрочку. В этом случае сумма покупки делится на равные платежи, которые клиент вносит ежемесячно в рамках льготного периода.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter