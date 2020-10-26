ВКонтакте рассказала о росте выручки на 13%

МессенджерВКонтакте преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Новое название точнее отражает возможности сервиса, который уже давно стал полноценным мессенджером: в нём можно не только переписываться, но ещё и звонить, отправлять деньги, музыку, фото, видео или документы. К привычным функциям добавились и новые — теперь написать человеку можно по номеру телефона. Так проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях. Также пользователи могут персонализировать своё общение, установив собственный фон для чатов. Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: ВКонтакте представит серию нововведений, благодаря которым каждый сможет настроить переписки на свой вкус. Ежедневно пользователи соцсети обмениваются 13 млрд сообщений.