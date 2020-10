ВКонтакте рассказала о росте выручки на 13%

В рамках финансовой отчётности Mail.ru Group ВКонтакте представила итоги третьего квартала 2020 года.

Компания показывает уверенный рост даже на фоне продолжающейся в мире пандемии: выручка ВКонтакте увеличилась на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на то что часть ограничений, действовавших во время самоизоляции, была снята, аудитория всё равно чаще взаимодействует с ключевыми продуктами ВКонтакте: по сравнению с прошлым годом просмотры видео выросли на 50%; количество уникальных авторов историй — на 13%; месячная аудитория мини-приложений — на 68%. Кроме того, музыкальная подписка пользуется всё большим спросом: в экосистеме MRG уже свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом к музыке. За квартал на платформе вышло 58 крупных обновлений. Это были улучшения самых нужных сервисов во время пандемии: для общения, совместной работы, досуга, развития бизнеса. Всё это укрепляет роль ВКонтакте в качестве крупнейшего суперприложения. Аудитория ВКонтакте — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. По данным Mediascope (1), 47% аудитории рунета посещает VK ежедневно, а за месяц охват достигает 76%. ВКонтакте остаётся лидером среди социальных сетей в России: в сентябре ежемесячное количество пользователей в России составило 72,9 млн (+4,2% год к году). Из них 67,4 млн предпочитают мобильные устройства — это на 6,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ежедневная аудитория также растёт — на 4,6% год к году в сентябре. Ключевые обновления ЗвонкиВКонтакте представила масштабные обновления коммуникационных сервисов. Например, для совместной учёбы, работы и досуга удобно использовать групповые видеозвонки. Теперь в них могут одновременно общаться 128 человек — как с компьютеров, так и с телефонов. В видеозвонках ВКонтакте бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. МессенджерВКонтакте преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер». Новое название точнее отражает возможности сервиса, который уже давно стал полноценным мессенджером: в нём можно не только переписываться, но ещё и звонить, отправлять деньги, музыку, фото, видео или документы. К привычным функциям добавились и новые — теперь написать человеку можно по номеру телефона. Так проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях. Также пользователи могут персонализировать своё общение, установив собственный фон для чатов. Это только первый шаг в кастомизации мессенджера: ВКонтакте представит серию нововведений, благодаря которым каждый сможет настроить переписки на свой вкус. Ежедневно пользователи соцсети обмениваются 13 млрд сообщений. Видео: клипы и трансляцииОдним из ключевых направлений ВКонтакте остаются вертикальные ролики. Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами «Клипы», запущенный в июне. Каждый день клипы смотрят 6,7 млн человек, а за месяц это количество достигает 43 млн. В сентябре клипы собрали 5,5 млрд просмотров, а в августе обновили рекорд вовлечённости — свыше 211 млн просмотров за сутки. ВКонтакте стала первой соцсетью, которая добавила в сервис коротких вертикальных видео AR-фоны с технологией 360°. В целом видео ВКонтакте ежедневно собирают больше 850 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 млн человек. VK ConnectРасширяется масштабный экосистемный проект VK Connect — единая учётная запись, которая позволяет максимально просто регистрироваться в сервисах Mail.ru Group и входить в них. Также благодаря VK Connect пользователям не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации. Кроме ВКонтакте, единая учётная запись уже работает в Марусе, Delivery Club, Ситимобил, VK Combo и Юле, а скоро будет доступна и для других проектов MRG. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнёров. Каждый месяц количество новых авторизаций с помощью VK Connect увеличивается на 40%. Музыка и VK ComboВКонтакте продолжает развивать музыкальное направление. В сентябре ВКонтакте объединила музыкальную подписку и программу лояльности Сombo в VK Combo. Новая услуга позволяет пользователям получить больше спецпредложений по той же цене, что и обычная подписка на музыку. VK Combo стоит 149 рублей в месяц и включает в себя доступ к музыке ВКонтакте и BOOM со всеми преимуществами, а также скидки в Delivery Club, Ситимобил, YouDrive, McDonald's, сети супермаркетов «Перекрёсток» и других сервисах. Также в третьем квартале ВКонтакте представила новые музыкальные рекомендации. В основе их работы лежит целый набор методов машинного обучения. Например, коллаборативные модели для поиска песен, которые часто слушают пользователи с похожими музыкальными предпочтениями, и современные нейросетевые модели для поиска похожих именно по звучанию песен. Кроме того, используются механизмы «разнообразия»: они позволяют выйти за рамки текущих предпочтений пользователя и найти артистов и песни, которые ему наверняка понравятся. Пользователи оценили развитие платформы: сейчас в музыкальной экосистеме MRG уже свыше 4 млн пользователей с премиум-доступом к музыке — и ВКонтакте ожидает дальнейшего роста после запуска VK Combo. VK Mini AppsВКонтакте не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию. Обилие дополнительных возможностей превращает ВКонтакте в суперприложение: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг. В третьем квартале 2020 года количество активных мини-приложений увеличилось на 2 000, достигнув 22 600. Разнообразие сервисов мотивирует пользователей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 28 млн (на 68% больше, чем годом ранее), а дневная выросла на 195%. Некоторые из экосистемных проектов — Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте и AliExpress — входят в топ-10 самых часто используемых мини-приложений. Например, в сентябре количество поездок через Такси ВКонтакте выросло в 5 раз по сравнению с июнем. Кроме того, в третьем квартале ВКонтакте вместе с партнёрами запустили десятки новых мини-приложений, включая «ДомКлик» совместно со «Сбером», «Чеклисты» и «Онлайн-запись». VK DonutТеперь десятки тысяч людей регулярно поддерживают сообщества, которые им нравятся, с помощью инструмента монетизации контента VK Donut. Он был запущен 29 июня 2020 года и понравился аудитории: в сентябре количество платящих через VK Donut пользователей выросло на 50% по сравнению с августом. Инструменты для бизнеса и возможности e-commerce ВКонтакте представлены больше 2 млн бизнесов. Сейчас компания сосредоточилась на развитии платформы электронной коммерции: ранее добавила возможность оплачивать покупки в сообществах банковской картой и запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry, а в третьем квартале совершенствовала уже представленные продукты и анонсировала два важных обновления — разделы «Покупки» и «Маркет». «Маркет» — это маркетплейс, где уже сейчас собраны предложения от 190 тысяч продавцов в 87 категориях. Он объединяет все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар. «Покупки» — это бесконечная персонализированная лента в мобильном приложении ВКонтакте. В разделе отображается пользовательский контент, например фотографии, истории и статьи с товарами из AliExpress Россия и сообществ ВКонтакте. Благодаря возможностям соцсети потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа. Если чьи-то обзоры особенно нравятся, пользователь может подписаться на автора и читать его материалы в ленте новостей. Развитие и запуск новых инструментов для бизнеса позитивно отразились на рекламной выручке ВКонтакте в категории SMB: она выросла примерно на 40% год к году, несмотря на всё ещё сложные рыночные условия. ВКонтакте продолжит улучшать эффективность инструментов для бизнеса, а также активно инвестировать в стратегические направления: суперприложение, групповые звонки, e-commerce и формат коротких роликов. Источник: Mediascope, август 2020, Россия (все города, 12+ лет), desktop + mobile, охват интернет-аудитории.

