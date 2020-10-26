В Башкирии почти вдвое увеличилось число самозанятых

Напомним, самозанятые отчисляют в бюджет республики по 4% от суммы своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — при работе с компаниями или ИП. В случае регистрации до конца этого года, налогоплательщики на профессиональный доход получат бонус 12130 рублей к существующему налоговому вычету в размере 10000 рублей. Также отметим, что 29 октября на заседании Госсобрания Башкирии депутаты рассмотрят законопроект, который позволит оказать поддержку самозанятым.