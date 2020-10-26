В Башкирии почти вдвое увеличилось число самозанятых

В Башкирии почти вдвое увеличилось число самозанятых

Вчера, 18:24ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии с мая по сентября количество самозанятых увеличилось на 90,5% и превысило 26 тысяч человек.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, за пять месяцев показатель вырос почти в два раза. Большинство самозанятых зарегистрировано в Уфе — 8,6 тысячи человек. Следом идёт Стерлитамак, где плательщиками налога на профессиональный доход стали 1,7 тысячи жителей. В пятёрку также вошли Салават (989 человек), Нефтекамск (932 человека) и Уфимский района (771 человек).

В Бурзянском, Ермекеевском и Зилаирском районах зарегистрировано наименьшее количество самозанятых — 67, 57 и 52 жителя соответственно.

Напомним, самозанятые отчисляют в бюджет республики по 4% от суммы своего дохода, если работают с физическими лицами, и 6% — при работе с компаниями или ИП. В случае регистрации до конца этого года, налогоплательщики на профессиональный доход получат бонус 12130 рублей к существующему налоговому вычету в размере 10000 рублей. Также отметим, что 29 октября на заседании Госсобрания Башкирии депутаты рассмотрят законопроект, который позволит оказать поддержку самозанятым.

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