Министерство финансов Башкирии отчиталось об исполнении бюджета

Министерство финансов Башкирии отчиталось об исполнении бюджета

Вчера, 20:24ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство финансов Башкирии опубликовало данные по исполнению консолидированного бюджета республики на 1 октября.

Как сообщает ведомство, исполнение по доходам составило 177,1 миллиарда рублей или 104,7% к аналогичному периоду прошлого года. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 115 миллиардов рублей. При этом показатель снизился на 16,4% по сравнению с 2019 годом.

На 16,6 миллиарда рублей или в 1,7 раза снизилось поступление налога на прибыль организаций. На четыре миллиарда рублей (в 1,4 раза) упали доходы от использования госимущества. Также, по данным Минфина, снизились налоги на имущество (на 13% или на 1,5 миллиарда рублей), акцизы (на 5% или на 874,5 миллиона рублей) и налог на совокупный доход (на 6,9% или на 477 миллиона рублей.

Из отчёта следует, что субсидии федерального бюджета составили 62,1 миллиарда рублей, что в два раза больше за девять месяцев 2019 года. Показатель составляет 35,1% от общей суммы доходов.

Бюджет Республики Башкортостан за январь–сентябрь 2020 года исполнен по доходам в сумме 150,2 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 170,5 миллиарда рублей с ростом на 19,9% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Напомним, ранее Башкирия вошла в топ-10 регионов России с самым высоким дефицитом бюджета. В первом полугодии расходы превысили доходы на 8,2 миллиарда рублей. Эксперты связывают дефицит бюджета с падением доходов из-за пандемии коронавируса, а также с затратами на социальные и медицинские нужды.

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