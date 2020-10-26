Министерство финансов Башкирии отчиталось об исполнении бюджета

На 16,6 миллиарда рублей или в 1,7 раза снизилось поступление налога на прибыль организаций. На четыре миллиарда рублей (в 1,4 раза) упали доходы от использования госимущества. Также, по данным Минфина, снизились налоги на имущество (на 13% или на 1,5 миллиарда рублей), акцизы (на 5% или на 874,5 миллиона рублей) и налог на совокупный доход (на 6,9% или на 477 миллиона рублей.