Хабиров рассказал, какие мировые бренды используют продукцию из Башкирии

Радий Хабиров отметил, что за прошедшие восемь месяцев 2020 года Башкирия отправила заграницу товаров на сумму 1,9 миллиардов рублей. Башкирский мед, нефтепродукты и продукция химической промышленности уехала в Бенин, Гану, Гондурас, Кувейт, Шри-Ланку, Мьянму, Суринам и Уругвай. Глава Башкирии отметил, что в этой сфере есть и новинки.
— Например, мировые автопроизводители BMW и Mercedes в Германии используют технический углерод, который мы производим в Башкортостане. Компания Siemens работает на станках, которые поставляет наше республиканское предприятие. Мы успешно заняли свое место и в фэшн-индустрии. Всемирно известный дом мод Moncler в своем производстве использует пух и перо, которое поставили наши, башкирские производители, с гордостью отметил Хабиров.