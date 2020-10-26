Хабиров рассказал, какие мировые бренды используют продукцию из Башкирии

— Например, мировые автопроизводители BMW и Mercedes в Германии используют технический углерод, который мы производим в Башкортостане. Компания Siemens работает на станках, которые поставляет наше республиканское предприятие. Мы успешно заняли свое место и в фэшн-индустрии. Всемирно известный дом мод Moncler в своем производстве использует пух и перо, которое поставили наши, башкирские производители, с гордостью отметил Хабиров.