Хабиров рассказал, какие мировые бренды используют продукцию из Башкирии

Власти Башкирии почти в три раза увеличили размер субсидий для местных компаний-экспортеров. Сейчас сумма выплат составляет почти 250 миллионов рублей. По словам главы республики, именно эти меры позволят к 2024 году увеличить количество экспортеров с 911 до 1400.

Радий Хабиров отметил, что за прошедшие восемь месяцев 2020 года Башкирия отправила заграницу товаров на сумму 1,9 миллиардов рублей. Башкирский мед, нефтепродукты и продукция химической промышленности уехала в Бенин, Гану, Гондурас, Кувейт, Шри-Ланку, Мьянму, Суринам и Уругвай. Глава Башкирии отметил, что в этой сфере есть и новинки. — Например, мировые автопроизводители BMW и Mercedes в Германии используют технический углерод, который мы производим в Башкортостане. Компания Siemens работает на станках, которые поставляет наше республиканское предприятие. Мы успешно заняли свое место и в фэшн-индустрии. Всемирно известный дом мод Moncler в своем производстве использует пух и перо, которое поставили наши, башкирские производители, с гордостью отметил Хабиров.

