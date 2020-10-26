Хабиров рассказал, какие мировые бренды используют продукцию из Башкирии

Хабиров рассказал, какие мировые бренды используют продукцию из Башкирии

Вчера, 14:08ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии почти в три раза увеличили размер субсидий для местных компаний-экспортеров. Сейчас сумма выплат составляет почти 250 миллионов рублей. По словам главы республики, именно эти меры позволят к 2024 году увеличить количество экспортеров с 911 до 1400.

Радий Хабиров отметил, что за прошедшие восемь месяцев 2020 года Башкирия отправила заграницу товаров на сумму 1,9 миллиардов рублей. Башкирский мед, нефтепродукты и продукция химической промышленности уехала в Бенин, Гану, Гондурас, Кувейт, Шри-Ланку, Мьянму, Суринам и Уругвай. Глава Башкирии отметил, что в этой сфере есть и новинки.

— Например, мировые автопроизводители BMW и Mercedes в Германии используют технический углерод, который мы производим в Башкортостане. Компания Siemens работает на станках, которые поставляет наше республиканское предприятие. Мы успешно заняли свое место и в фэшн-индустрии. Всемирно известный дом мод Moncler в своем производстве использует пух и перо, которое поставили наши, башкирские производители, с гордостью отметил Хабиров.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы