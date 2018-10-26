Охрана резиденций главы Башкирии обойдется почти в пять миллионов рублей
Сегодня, 12:52ЭкономикаРустэм Башкирцев
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На охрану резиденций главы Башкирии в 2019 году выделено до 4,8 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на сайт госзакупок.
Два конкурса на отбор охранных организаций назначены ГКУ «Хозяйственное управление №2» на 4 декабря 2018 года.
В течение следующего, 2019 года, подрядчики будут охранять административные здания на улицах Зорге, 55 и Пушкина, 103/1, резиденцию площадью 23 га возле деревни Вязовка Кармаскалинского района. Цена на эти три объекта составляет 4,3 миллиона рублей. Также будут охраняться губернаторские апартаменты в здании гостиницы «Айгуль» на улице Валиди, 34 за 600 тысяч рублей.
Контракты предусматривают обеспечение охраны объектов в течение 48,18 тысяч часов — по 8,76 тысяч часов на каждый. В загородной резиденции главы охрану обеспечивают три поста — два стационарных и один обходной. Резиденции в городе охраняются одним постом.
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