Охрана резиденций главы Башкирии обойдется почти в пять миллионов рублей

Два конкурса на отбор охранных организаций назначены ГКУ «Хозяйственное управление №2» на 4 декабря 2018 года.

В течение следующего, 2019 года, подрядчики будут охранять административные здания на улицах Зорге, 55 и Пушкина, 103/1, резиденцию площадью 23 га возле деревни Вязовка Кармаскалинского района. Цена на эти три объекта составляет 4,3 миллиона рублей. Также будут охраняться губернаторские апартаменты в здании гостиницы «Айгуль» на улице Валиди, 34 за 600 тысяч рублей.