Легализация самозанятых: нянь, репетиторов и мастеров маникюра обложат налогом

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, по статистике в России сегодня 82 миллиона человек трудоспособного населения. Из них 52 миллиона – люди работающие, то есть, они где-то числятся, у них есть трудовые договоры, они платят положенный законом подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%.

А разница в 30 миллионов трудоспособного населения (82 минус 52) нигде не зарегистрирована, но какая-то часть из них что-то делает, деньги зарабатывает, жить как-то ведь надо. Но налогов никаких со своих доходов не платят. Вот депутаты и решили: неправильно это – кто-то платит, а кто-то нет. Закон же для всех должен быть одинаковым и все платить должны.

Сказано, как говорится, сделано. Вчера, 25 октября, депутаты приняли в первом чтении законопроект об обложении налогом самозанятых граждан. К ним, например, относятся няни, репетиторы, мастера маникюра, работающие на себя дизайнеры, СММ-щики, кондитеры, пекущие красивые торты и капкейки, копирайтеры, рерайтеры и прочие фрилансеры теперь будут (после окончательного принятия и утверждения закона) обязаны делиться с государством, как и все остальные.

Те, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, будут платить 4% от всей выручки. Те, кто работает с юридическими лицами, будут платить 6%. Почему разница в полтора раза, не ясно – вряд ли кондитер продаст свой торт физлицу за одну цену, а юрлицу в полтора раза. Ну, пока закон принят в первом чтении, впереди еще два.

Андрей Макаров, объясняя суть законопроекта, рассказывал о нем, как о безусловном благе для новых налогоплательщиков: