«Газпром» заинтересован в развитии рынка газомоторного топлива в Башкирии

Помимо этого, в ближайшие три года должны быть газифицированы дома в 104 населенных пунктах.

Накануне в Москве глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Как сообщили в пресс-службе главы региона, во время встречи речь шла, в первую очередь, об участии «Газпрома» в газификации районов Башкирии.

Алексей Миллер упомянул в беседе, что в 2005–2016 годах «Газпром» уже успел инвестировать в газификацию республики 3,8 млрд рублей, было построено в общей сложности 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 483 км. Таким образом на сегодняшний день уровень газификации в Башкирии достиг 91 процента, в то время, как в целом по России он составляет 67,2 процента.

В 2017 году «Газпром» потратил на газификацию в Башкирии еще 250 млн рублей. Сейчас в регионе идет строительство шести газопроводов на территории Баймакского, Бакалинского, Бураевского, Кармаскалинского, Краснокамского и Уфимского районов. Разрабатывается также проектно-сметная документация по двум газопроводам в Бурзянском и Учалинском районах.

В ближайших планах «Газпром» готов провести газификацию свыше 52 тысяч домовладений и квартир, 209 котельных в 104 населённых пунктах. Инвестиции компании оцениваются в 3,6 млрд рублей.