Башкирия рассталась с долей в МТУ «Кристалл»

Акции компании на торгах выкупила владелица ООО «Баштелеинформ» Алсу Хакимова.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 13 октября продало 14,13% уставного капитала АО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл». Как следует из информации на официальном сайте ведомства, по итогам торгов пакет продан физлицу Алсу Хакимовой за 19,71 млн руб. В торгах также принимала участие физлицо Надежда Озолина. Информация о ее ценовом предложении не раскрывается.

По данным «Спарк-Интерфакс», Алсу Хакимова является директором и владелицей ООО «Баштелеинформ» (основной вид деятельности компании – аренда и лизинг профессиональной радио и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи), а также директором в компании ООО «ТВКом» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)