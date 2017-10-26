Башкирия рассталась с долей в МТУ «Кристалл»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 13 октября продало 14,13% уставного капитала АО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл». Как следует из информации на официальном сайте ведомства, по итогам торгов пакет продан физлицу Алсу Хакимовой за 19,71 млн руб. В торгах также принимала участие физлицо Надежда Озолина. Информация о ее ценовом предложении не раскрывается.
По данным «Спарк-Интерфакс», Алсу Хакимова является директором и владелицей ООО «Баштелеинформ» (основной вид деятельности компании – аренда и лизинг профессиональной радио и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи), а также директором в компании ООО «ТВКом» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)
МТУ «Кристалл» - оператор связи, развивает кабельное ТВ и ШПДИ в Уфе, Туймазах и Йошкар-Оле (Марий Эл). Уставный капитал 44,08 млн руб. Большая часть акций предприятия – 64,8% принадлежит генеральному директору Александру Трофимову. Выручка компании в 2016 году составила 404 млн руб., а чистая прибыль – 6,55 млн руб.