Транспортный форум в Уфе: к 2030 году смертность в ДТП достигнет нулевой отметки

На пленарном заседании «Воссоздавая транспортный мост из Азии в Европу. Точки роста» в рамках форума и выставки «Транспорт Урала», который проходит сейчас в Уфе, вице-премьер и возможный будущий мэр Уфы Андрей Трухан отметил, что у Башкирии выгодное географическое положение: на пересечении основных путей, соединяющих Европу и Азию.

- Башкирия - регион с развитой транспортной системой. В частности, наш Международный аэропорт «Уфа» на протяжении многих лет занимает лучшие места в рейтингах аэропортов страны, - сказал Андрей Трухан.

Гендиректор российской ассоциации органов управления автодорогами Игорь Старыгин рассказал об основных направлениях стратегического развития российских автодорог.

- Основных направлений несколько. Это увеличение доли дорог, соответствующих нормативам, таких должно быть не менее 50%. По Башкирии в планах этот показатель равен 57,8% Далее снижение дорог, работающих с перегрузками, на 10 % минимум. Количество ДТП должно быть снижено в 2 раза, смертность должна быть снижена в 3,5 раза, - говорит Игорь Старыгин.

Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

По планам в Башкирии, о чем рассказал председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, снижение смертности в ДТП до нулевого уровня мы должны достичь к 2030 году.

Касательно качества дорог, Игорь Старыгин отметил, что за последние годы состояние дорог федерального значения улучшилось в несколько раз больше, чем дорог регионального и местного значения.

Что касается почти позабытой темы - городской электрички в Уфе – она пока также в планах и постепенно реализуется. Об этом сказал зам. начальника Куйбышевской железной дороги по GR Сергей Блохин. Порядка 40% закупок делается у малых предпринимателей.

А про развитие IT Сергей Блохин сказал, что купить ж/д билет можно «в три клика». РЖД в ближайшие 3-4 года в Башкирии направит более 18 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры.