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Транспортный форум в Уфе: к 2030 году смертность в ДТП достигнет нулевой отметки
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Транспортный форум в Уфе: к 2030 году смертность в ДТП достигнет нулевой отметки

Сегодня, 11:33ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Гареев/ Mkset.ru
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