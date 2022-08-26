Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на индивидуальное строительство

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам) с 30 до 20% от стоимости жилья.

Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека». Ипотеку на индивидуальное строительство дома можно оформить по ставке от 1,3% по «Дальневосточной ипотеке», от 5,3% — по «Семейной ипотеке» и от 6,3% — по программе «Господдержка». Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос». По заявкам с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним — от 15%. Выбрать жильё и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик. Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Индивидуальное жилищное строительство – это разрешение на использование земли в целях постройки дома для постоянного проживания, разбивания сада или огорода. Большая часть Башкортостана – это сельская местность, а потому эта программа очень актуальна для нашей республики. Предложения, которые упрощают получение такой ипотеки, – активно используются клиентами Сбера в Башкирии, уверен, что и это нововведение откликнется у желающих построить свой частный дом».

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