Власти Башкирии утвердили размер прожиточного минимума в 2022 году

В апреле уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов заявлял, что более 490 тысяч жителей Башкирии живут в бедности - размер их дохода ниже прожиточного минимума. В основном к такой категории населения относятся сельчане, поскольку в сельской местности мало рабочих мест и низкие зарплаты.