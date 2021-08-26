Власти Башкирии утвердили размер прожиточного минимума в 2022 году

Прожиточный минимум на человека в Башкирии с 2022 года составит 10 397 рублей, следует из постановления от 25 августа, подписанного премьер-министром правительства Андреем Назаровым.
Согласно документу, с 1 января следующего года размер прожиточного минимума для трудоспособных жителей республики увеличится до 11 333 рублей, для пенсионеров — 9 845 рублей, для детей — 10 329 рублей.
Отметим, в этом году величина прожиточного минимума в республике на душу населения составляла 10 015 рублей, для трудоспособного населения — 10 641 рубль, пенсионеров — 9 605 рублей, детей — 10 077 рублей.
В апреле уполномоченный по правам человека в республике Рим Каюмов заявлял, что более 490 тысяч жителей Башкирии живут в бедности - размер их дохода ниже прожиточного минимума. В основном к такой категории населения относятся сельчане, поскольку в сельской местности мало рабочих мест и низкие зарплаты.