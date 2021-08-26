В Башкирии во второй раз перенесли всероссийский инвестфорум

В рамках мероприятия Башкирия планирует заключить более 20 контрактов на общую сумму около 79,5 млрд рублей с крупными компаниями. Также на форуме обсудят рекультивацию участков промышленных производств, развитие АПК и внутреннего туризма, а также проекты создания евразийского экономического центра и промышленного союза Башкирии и республики Беларусь. Отмечается, что на инвестсабантуе будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.