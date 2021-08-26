Оазис уюта и семейного счастья в Уфе: в чем особенность жилого комплекса «Новая Дёма»

Транспортная доступность

ЖК «Новая Дёма» соединит с Дёмской развязкой улица Генерала Кусимова с четырехполосным движением, по которой можно будет также выехать и на другие улицы района. Будущая улица Генерала Кусимова строится по муниципальному заказу администрации Уфы. Проектом предусмотрено также строительство улицы-дублера с организацией дополнительных парковочных мест вдоль ЖК «Новая Дёма». Сдача улицы Генерала Кусимова в эксплуатацию планируется в конце 2022 года, до этого момента застройщик позаботился о строительстве двух временных соединительных проездов и временной парковочной зоны.