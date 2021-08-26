Оазис уюта и семейного счастья в Уфе: в чем особенность жилого комплекса «Новая Дёма»

Дёмский район Уфы шагает в будущее в ногу с Уфой, словно младший брат столицы. С одной стороны, до Дёмы от Уфы совсем рукой подать, а с другой стороны, в Дёме, отделенной от Уфы лесным массивом и рекой, жизнь течет иначе — там легче дышится, крепче спится, лучше думается. Очевидно, что Дёма постепенно, но уверенно становится новым центром притяжения в Уфе.
— В наше время покупатели жилья желают приобрести не только «собственный угол», но и комфортные условия проживания, продуманную инфраструктуру, окружающий мир и многое другое, что в итоге позволит им сформировать уютную семейную атмосферу. Жилой комплекс «Новая Дёма» может стать таким оазисом семейного благополучия, поскольку в нем по максимуму предусмотрены многие составные части счастливой семейной жизни, — рассказала Надежда Поснова, представитель Группы компаний «КПД» — крупнейшего строительного холдинга с 50-летней историей.
Жилой комплекс «Новая Дёма» не только отвечает всем критериям, которые, как правило, предъявляют покупатели к будущему жилью, но и имеет ряд приятных сюрпризов, которых в Уфе больше нигде не предложат.
Современный жилой квартал «Новая Дёма» строится практически на въезде в экологически чистый Демской район, рядом с озером «Карьер», которое так любят местные жители.
Дома строятся на незаселенной ранее территории в окружении зеленого леса. При этом архитекторы всё продумали, чтобы жильцы новых домов чувствовали себя максимально комфортно.
Будущий внешний облик ЖК «Новая Дёма» представлен на сайте застройщика. Это жилой квартал, выдержанный в едином архитектурном стиле, с панельными домами высотой от 9 этажей. Отсутствие точечной застройки позволяет соблюдать баланс освоения территории.
Наблюдать за ходом строительства будущие жильцы могут в режиме онлайн, а также посредством регулярно публикуемых фотоотчетов.
Натяжной потолок, флизелиновые обои, линолеум на звукоизолирующей основе, двери и сантехника — в таком виде новоселы получат готовые к жизни квартиры.
Современная планировка квартир предусматривает зону для общения, шумных праздников и семейных советов, а также личное пространство для каждого члена семьи, где он сможет спокойно работать над своими проектами, находясь на «удалёнке», или же уединиться с чашкой ароматного чая и интересной книгой.
Хозяйки смогут организовать своё рабочее пространство и заниматься приготовлением пищи или домашними заготовками, не беспокоя домочадцев. Простор для фантазии предоставляет закрытая лоджия. Не менее важны в большой семье и места для хранения.
ЖК «Новая Дёма» соединит с Дёмской развязкой улица Генерала Кусимова с четырехполосным движением, по которой можно будет также выехать и на другие улицы района. Будущая улица Генерала Кусимова строится по муниципальному заказу администрации Уфы. Проектом предусмотрено также строительство улицы-дублера с организацией дополнительных парковочных мест вдоль ЖК «Новая Дёма». Сдача улицы Генерала Кусимова в эксплуатацию планируется в конце 2022 года, до этого момента застройщик позаботился о строительстве двух временных соединительных проездов и временной парковочной зоны.
Второй основной улицей, которая свяжет ЖК «Новая Дёма» с внешним миром, станет улица Мечтателей. На всем протяжении улиц будут обустроены газоны, тротуары и велосипедные дорожки. На регулируемом перекрестке предусмотрен светофор для обеспечения безопасности детей и взрослых участников дорожного движения.
Общественный транспорт будет ходить по всем трем улицам, оборудованным современными автобусными остановками. Помимо автобусов, поблизости предполагается обустройство железнодорожной станции.
Появится специальный новый дорожный терминал, предназначенный для пассажиров автобусов, электричек и канатной дороги.
Открытые дворы спроектированы архитекторами так, что внутри жилого квартала сохраняется камерная обстановка. Согласно проекту в пространстве между домами будут размещены открытые дворы с детскими площадками, уличными спортивными воркаутами, прогулочными зонами, а также специальными дорожками для велосипедистов и бегунов.
ЖК «Новая Дёма» наверняка будет ассоциироваться у уфимцев не только с уютными зелеными «оазисами» для семейного отдыха, но и с гребным каналом и водно-спортивной базой, цивилизованным пляжем, общественно-деловой зоной с кинотеатром и, конечно же, детскими садами и школами. Не говоря уже про супермаркет, аптеки, фитнес-клубы и прочие саом собой разумеющиеся заведения.
У будущих жильцов ЖК «Новая Дёма» однозначно не будет недостатка в гостях, желающих своими глазами увидеть все эти достопримечательности.
Инвестиции в новое жилье являются самым надежным вложением средств, способным гарантировать комфортное будущее для ваших близких. Отметим, что приобрести квартиры в ЖК «Новая Дёма» можно как по ипотеке, так и в рассрочку, а также с использованием материнского капитала, в том числе жилищных сертификатов и сертификатов по ипотечно-накопительной программе «ЖилСтройСбережения».
Первый дом ЖК «Новая Дёма» готовится принять новоселов уже в сентябре 2021 года. Это 9-подъездная новостройка этажностью от 9 до 13 этажей.
Старт продаж второго дома «Новой Демы» уже начался. Это трехсекционный дом высотой от 14 до 15 этажей.
— Безусловно, ЖК «Новая Дёма» может стать одним из самых интересных и современных новых микрорайонов башкирской столицы. Он также с полным основанием претендует на статус самой масштабной застройки в Уфе. Всего на территории ЖК «Новая Дёма» планируется возвести более миллиона квадратных метров жилья. В целом по окончании строительства в квартирах с чистовой отделкой в новом жилом комплексе «Новая Дёма» будут проживать 43 тысячи человек, — отметила Надежда Поснова.
Более подробно изучить планировочные решения и выбрать конкретный вариант, который отвечает вашим представлениям о семейной уюте, вы можете на сайте новаядема.рф или созвонившись с консультантами по телефону+7 (3472) 93-53-93.