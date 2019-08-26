Украина увеличила запасы голубого топлива в своих ПХГ

Сейчас у Киева имеется в наличие 17,715 миллиарда кубометров газа. Об этом информирует RNS.

Украина возобновила закачку голубого топлива в свои подземные хранилища в начале апреля текущего года, когда у нее оставалось всего 8,745 миллиарда кубометров газа. Выходит, что с середины весны Киев закачал в свои ПХГ 8,97 миллиарда кубометров голубого топлива.

По словам главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, к началу нового отопительного сезона запасы голубого топлива в подземных хранилищах Украины должны вырасти до 20 миллиардов кубометров. Планируемый размер запасов будет выше показателей прошлых лет. Это связано с окончанием действующих контрактов с «Газпромом» на поставку и транзит газа.