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Рубль укрепляется к бивалютной корзине
Вчера, 17:24Экономика
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Утренняя сессия торгов на Московской бирже свидетельствует о росте рубля к доллару и евро.
По сообщению RT, курс доллара упал на две копейки и составил 65,97 руб, а евро на семь копеек – до 73,45 руб.
Как заявляют эксперты, ситуация на валютном рынке развивается на фоне изменения цен на нефтяных площадках. Ранее стоимость «черного золота» стала увеличиваться, что отразилось на укреплении позиций рубля.
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