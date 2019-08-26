Общая численность инженерно-технического персонала составит 92 человека.

В состав предприятия войдут линейные станции технического обслуживания воздушных судов, где будут работать еще 64 высококвалифицированных специалиста. Центр оснащен собственной лабораторией технической диагностики и неразрушающего контроля, лабораторией авиационного и радиоэлектронного оборудования, а также средствами наземного обслуживания для выполнения всех видов технического обслуживания воздушных судов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

«В Уфе мы уже создали центр компетенций по техническому обслуживанию зарубежной авиационной техники и с 2015 года удвоили здесь объемы техобслуживания. Сегодня новый этап — мы открываем центр по обслуживанию отечественных самолетов. Этот шаг позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта «Уфа», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. — Это очередной шаг серьезный шаг в развитии здесь в Уфе технической базы обслуживания воздушных судов. Здесь уже активно работает и развивается наш технический центр обслуживания пассажирских магистральных воздушных судов нового поколения. Очень важно осознавать то, что все это делается на базе местных кадров, у нас налажен сотрудничество с авиационным университетом, который выпускает специалистов — они являются основой и ядром нашего коллектива в Уфе. В ближайшем будущем мы планируем создать сто рабочих мест в высокотехнологичной сфере».

Генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Летно-инженерная база в Уфе будет развиваться

«На протяжении многих лет Группа «ЮТэйр» является лидером по объему перевозок в аэропорту «Уфа». Доля рейсов на внутренних авиалиниях, минуя Москву, составляет более 50%, из них треть выполняет «ЮТэйр». Наше сотрудничество делает уфимский аэропорт важным региональным хабом в транспортном коридоре между Сибирью и западной частью страны» — подчеркнул генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев. — Логичным продолжением этого сотрудничества является усиление технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Это тот якорь, который авиакомпания бросила на нашей земле, и мы с радостью готовы к тому, чтобы дальнейшая база авиакомпании в городе Уфа развивалась. Отрадно видеть здесь специалистов нашей отрасли –экипажи, летный состав, авиационно-технический персонал. Это напоминает времена, когда гражданская авиация на высоте».

Генеральный директор АО "Международный аэропорт "Уфа" Александр Андреев

Генеральный директор ЗАО «ЮТэйр» Вячеслав Плясухин добавил: «У нас появилась новая возможность повысить качество обслуживания наших воздушных судов и выйти на новый уровень предоставления сервиса для наших традиционных заказчиков — газовиков, нефтяников, в интересах которых мы в основном работаем».