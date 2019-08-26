Дочерняя компания единственного банка Башкирии станет банкротом

Арбитражный суд Башкирии пока не принял в производство заявление «Промтрансбанка» о несостоятельности компании «ПТБ-лизинг». Подробности сообщили в РБК-ТВ.

По уточненным данным, причиной задержки с рассмотрением дела стал недостаток документов - истец не представил суду лицензию Банка России, подтверждающую статус кредитной организации, и устав предприятия. Исправиться и принести недостающие документы следует до 23 сентября текущего года.

Известно, что иск о банкротстве дочерней компании банка в арбитражный суд поступил 15 августа. «Промтрансбанк» заявил о наличии за «ПТБ-лизингом» долга в 214,1 млн рублей.

Важно отметить, что на сегодняшний день ООО «Промтрансбанк» остался, по сути, единственным республиканским банком.