Оптимальная крыша: почему кровля из шифера актуальна в сфере ЖКХ

Оптимальная крыша: почему кровля из шифера актуальна в сфере ЖКХ
Оптимальная крыша: почему кровля из шифера актуальна в сфере ЖКХ
Вчера, 09:26ЭкономикаФото: stroy-podskazka.ru
Mkset изучил преимущества шифера перед прочими кровельными материалами.

Как писал «Баймакский вестник», во время визита Радия Хабирова в один из многоквартирных домов Уфы его жители обратились к руководителю республики с просьбой посодействовать в решении вопроса о проведении капитального ремонта протекающей крыши. Глава Башкортостана поручил руководителю Регоператора запланировать капитальный ремонт крыши в этом году. Обновления также требует и фасад дома. Радий Хабиров дал поручение главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву посоветоваться с жителями и найти оптимальное решение этого вопроса.

А сколько таких домов в Республике, требующих капитального ремонта кровли! И решение вопроса необходимо найти крайне оперативно!..

Не секрет, что сфера ЖКХ — одна из наиболее капиталоемких, а фонды жилищно-коммунального ремонта нуждаются в средствах.

При выборе строительных материалов стоит обращать внимание не только на новинки, но и на материалы, зарекомендовавшие себя столетиями. Тем более если они производятся по современным технологиям, как, например, шифер.

Мы разобрались, почему стоит обрадоваться, если дом покрывают шифером. Кстати, теперь его делают и цветным. В этом случае, возможно, при взгляде с улицы вы не отличите его от других кровельных материалов, которые стоят значительно дороже.

Шифер, который используется в строительстве многоквартирных и частных домов уже больше века, будучи недорогим и вполне долговечным материалом, готов служить 40 и более лет. Аналогов по долговечности среди кровельных материалов в сфере ЖКХ ему нет.

Это, по сути, природный материал, изготовленный из натуральных компонентов: цемента, воды и минерального волокна хризотила.

Впрочем, чтобы не увлекаться дилетантскими рассуждениями, можно обратиться к авторитетному мнению — главный редактор интернет-портала «Крыша-эксперт» Степан Русов четко разложил по полочкам все особенности шифера. Отметим, что он анализировал не шифер старого образца, а его новое поколение. Современный хризотилцементный шифер еще и легкий (1 лист весит на 5-6 кг меньше, чем лист шифера старого образца), а значит, нагрузка на строение в целом и на стропильную систему, в частности, будет намного меньше.

Монтаж также будет выгоднее и быстрее: шифер не требует дополнительной гидроизоляции и обработки поверхности водоотталкивающими средствами, не требует устройства сложного компенсационного шва. Вдобавок шифер не подвержен коррозии, как другие виды кровли, а также не требует устройств заземляющего контура, поскольку не проводит и не накапливает электрический заряд.

Еще одно важнейшее достоинство шифера — пожарная безопасность. Материал не горюч, не способствует распространению пламени, не образует дым. Выдерживает температуру от -70° до +70°С, противостоит сильным ветрам, препятствует скатыванию снега в отличие от прочих кровельных материалов. Смотрите, сколько тут сразу оказалось решенных бытовых вопросов и сохраненных нервных клеток у сотрудников ЖКХ!

Ну, а решающим аргументом в нашем случае может послужить тот факт, что BF Tech шифер производится в Башкирии — на Стерлитамакском фиброцементном заводе — одной из старейших производственных площадок Башкирии, оснащенной новым оборудованием. Решать вопросы ЖКХ можно оперативно и выгодно, если подходить к вопросу со знанием дела… вернее со знанием преимуществ шифера.

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