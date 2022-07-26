Налоговый вычет, или Как вернуть 260 000 рублей при покупке квартиры

Налоговый вычет, или Как вернуть 260 000 рублей при покупке квартиры
Налоговый вычет, или Как вернуть 260 000 рублей при покупке квартиры
Вчера, 12:11ЭкономикаФото: pixabay.com
Только за последние полтора года в Уфе было продано около 18 000 квартир в строящихся домах. И большинство покупателей получили не только право собственности на квартиру, но и возможность вернуть часть своих налогов.

Дело в том, что все официально работающие граждане нашей страны платят налог 13% от доходов, и в некоторых случаях, подоходный налог можно не только отдавать, но и получать в виде налогового вычета, например, при покупке квартиры.

В том, как можно получить налоговый вычет нам помогли разобраться в пресс-службе одного из ведущих застройщиков, ГК «Первый Трест».

На какую сумму налогового вычета можно рассчитывать, купив квартиру?

- На текущий момент, законодательством РФ сумма, с которой можно получить имущественный налоговый вычет ограничена 2 000 000 рублей. Это значит, что даже если ваша квартира стоит 5 000 000 рублей или 10 000 000 рублей, вы в любом случае получите фиксированную сумму в 260 000 руб. Но, если стоимость купленной квартиры превышает 2 000 000 рублей и вы состоите в браке, то законодательство РФ даёт возможность получить вычет и вам и вашему супругу (супруге). В этом случае максимальная сумма вычета составит 520 000 руб. А вот если стоимость вашей квартиры будет меньше 2 000 000 рублей, то вы получите 13% от стоимости квартиры. Например, 1 500 000 руб.*13% = 195 000 рублей. И в этом случае, для получения максимальной суммы, вы можете включить в вычет не только расходы на квартиру, но и на приобретение отделочных материалов и работы связанные с ремонтом квартиры. Либо получить разницу при покупке следующей квартиры. Так как начиная с 2014 года налоговый вычет можно получать с нескольких квартир, но не более 260 000 руб.

Можно ли получить налоговый вычет при электронной регистрации ДДУ?

- Конечно! То, что регистрация была электронной, вовсе не означает, что вы не сможете получить в дальнейшем какие-либо услуги или у вас возникнут трудности при продаже этой недвижимости. Подать документы на налоговый вычет вы можете, как в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале https://www.nalog.ru/. Так и в бумажном варианте через налоговую, взяв копию договора у нотариуса или в Росреестре.

Когда наступает право получения налогового вычета?

- Право получения налогового вычета при покупке новостройки, появляется с момента подписания акта приёма-передачи квартиры.

Какие есть варианты возврата НДФЛ?

- Есть несколько вариантов получения налогового вычета. Первый вариант - через ФНС. Он подходит для возврата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового договора. Второй вариант получение налогового вычета у работодателя в текущем году. Третий вариант для тех, у кого есть личный кабинет на сайте ФНС. В этом случае можно получить налоговый вычет в упрощённом порядке, без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. Но тут важно отметить, что на сегодняшний день ещё не все банки подключились к системе, поэтому лучше уточнить эту информацию у вашего ипотечного менеджера.

Отличается ли порядок получения налогового вычета для пенсионеров?

- Да. В отличии от трудоспособного населения они могут получить вычет не только за тот год, когда купили квартиру, и последующие годы, но и за три предыдущих года.

Как распределить вычет между супругами?

- Если квартира приобреталась в браке и нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Это значит, что оба супруга имеют право на вычет по одной и той же квартире, но только в пределах фактических расходов. Распределить вычет супруги могут на своё усмотрение.

Можно ли вернуть НДФЛ за долю ребёнка?

- Да, такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом. Стоимость доли ребенка до совершеннолетия, оплаченная средствами родителей, входит в лимит родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет, и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме.

В каких случаях имущественный вычет не предоставляется?

- Налоговый вычет не предоставляется в двух случаях: при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя или если человек уже исчерпал своё право имущественного вычета. Либо при оплате приобретения (строительства) жилья за счёт: средств работодателя или других лиц, средств материнского капитала, а также бюджетных средств, например, при покупке квартиры по программе «Военная ипотека». Но в последнем случае можно компенсировать расходы за ремонт в новой квартире или частично при условии, что на покупку квартиры вы добавили собственные средства. Например, если квартира оплачена материнским капиталом, то налоговый вычет можно получить только с суммы за вычетом материнского капитала.

Мы очень надеемся, что эта информация окажется для Вас полезной, оставайтесь с нами и в следующий раз мы расскажем кто может получить, кроме основного налогового вычета дополнительно ещё до 390 000 рублей при покупке жилой недвижимости. А более подробную информацию по получению налогового вычета вы можете прочитать здесь.

Материалы по теме:
новостройки УфыГК Первый трестПервый Трест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы