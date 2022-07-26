Налоговый вычет, или Как вернуть 260 000 рублей при покупке квартиры

Только за последние полтора года в Уфе было продано около 18 000 квартир в строящихся домах. И большинство покупателей получили не только право собственности на квартиру, но и возможность вернуть часть своих налогов.

Дело в том, что все официально работающие граждане нашей страны платят налог 13% от доходов, и в некоторых случаях, подоходный налог можно не только отдавать, но и получать в виде налогового вычета, например, при покупке квартиры. В том, как можно получить налоговый вычет нам помогли разобраться в пресс-службе одного из ведущих застройщиков, ГК «Первый Трест». На какую сумму налогового вычета можно рассчитывать, купив квартиру? - На текущий момент, законодательством РФ сумма, с которой можно получить имущественный налоговый вычет ограничена 2 000 000 рублей. Это значит, что даже если ваша квартира стоит 5 000 000 рублей или 10 000 000 рублей, вы в любом случае получите фиксированную сумму в 260 000 руб. Но, если стоимость купленной квартиры превышает 2 000 000 рублей и вы состоите в браке, то законодательство РФ даёт возможность получить вычет и вам и вашему супругу (супруге). В этом случае максимальная сумма вычета составит 520 000 руб. А вот если стоимость вашей квартиры будет меньше 2 000 000 рублей, то вы получите 13% от стоимости квартиры. Например, 1 500 000 руб.*13% = 195 000 рублей. И в этом случае, для получения максимальной суммы, вы можете включить в вычет не только расходы на квартиру, но и на приобретение отделочных материалов и работы связанные с ремонтом квартиры. Либо получить разницу при покупке следующей квартиры. Так как начиная с 2014 года налоговый вычет можно получать с нескольких квартир, но не более 260 000 руб. Можно ли получить налоговый вычет при электронной регистрации ДДУ? - Конечно! То, что регистрация была электронной, вовсе не означает, что вы не сможете получить в дальнейшем какие-либо услуги или у вас возникнут трудности при продаже этой недвижимости. Подать документы на налоговый вычет вы можете, как в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале https://www.nalog.ru/. Так и в бумажном варианте через налоговую, взяв копию договора у нотариуса или в Росреестре. Когда наступает право получения налогового вычета? - Право получения налогового вычета при покупке новостройки, появляется с момента подписания акта приёма-передачи квартиры. Какие есть варианты возврата НДФЛ? - Есть несколько вариантов получения налогового вычета. Первый вариант - через ФНС. Он подходит для возврата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового договора. Второй вариант получение налогового вычета у работодателя в текущем году. Третий вариант для тех, у кого есть личный кабинет на сайте ФНС. В этом случае можно получить налоговый вычет в упрощённом порядке, без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. Но тут важно отметить, что на сегодняшний день ещё не все банки подключились к системе, поэтому лучше уточнить эту информацию у вашего ипотечного менеджера. Отличается ли порядок получения налогового вычета для пенсионеров? - Да. В отличии от трудоспособного населения они могут получить вычет не только за тот год, когда купили квартиру, и последующие годы, но и за три предыдущих года. Как распределить вычет между супругами? - Если квартира приобреталась в браке и нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Это значит, что оба супруга имеют право на вычет по одной и той же квартире, но только в пределах фактических расходов. Распределить вычет супруги могут на своё усмотрение. Можно ли вернуть НДФЛ за долю ребёнка? - Да, такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом. Стоимость доли ребенка до совершеннолетия, оплаченная средствами родителей, входит в лимит родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет, и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме. В каких случаях имущественный вычет не предоставляется? - Налоговый вычет не предоставляется в двух случаях: при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя или если человек уже исчерпал своё право имущественного вычета. Либо при оплате приобретения (строительства) жилья за счёт: средств работодателя или других лиц, средств материнского капитала, а также бюджетных средств, например, при покупке квартиры по программе «Военная ипотека». Но в последнем случае можно компенсировать расходы за ремонт в новой квартире или частично при условии, что на покупку квартиры вы добавили собственные средства. Например, если квартира оплачена материнским капиталом, то налоговый вычет можно получить только с суммы за вычетом материнского капитала. Мы очень надеемся, что эта информация окажется для Вас полезной, оставайтесь с нами и в следующий раз мы расскажем кто может получить, кроме основного налогового вычета дополнительно ещё до 390 000 рублей при покупке жилой недвижимости. А более подробную информацию по получению налогового вычета вы можете прочитать здесь.

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