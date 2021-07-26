В Уфе 121 млн рублей направят на поставку лечебного питания в больницу скорой помощи

В Уфе 121 млн рублей направят на поставку лечебного питания в больницу скорой помощи
В Уфе 121 млн рублей направят на поставку лечебного питания в больницу скорой помощи
Вчера, 16:44ЭкономикаАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Подрядчик должен будет поставлять в стены медучреждения разнообразные блюда пять раз в день.

8 августа больница скорой медицинской помощи определит поставщика диетического питания для своих пациентов. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Планируется, что начальная цена контакта составит от 121,41 млн руб. За эти деньги пациентам будут привозить питание пять раз в день по недельному меню. В состав питания должны будут войти: каша и сыр, на второй завтрак сок и фрукты, на обед щи на мясном бульоне или гречневый вегетарианский суп, котлета и пюре, на полдник отварное мясо и отвар из сухофруктов, ужин будет состоять из рагу, рыбы, каши так далее.

Также известно, что сумма за оказанные услуги будет оплачиваться из бюджета Башкирии.

Напомним, что ранее антимонопольная служба Башкирии раскрыла сговор трех фирм поставщиков лечебного питания, на сумму 620 млн рублей.

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