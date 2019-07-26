В Башкирии лесхозы получили 50 единиц техники и оборудования
26 июля, 11:12ЭкономикаЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Еще до конца текущего года планируется закупить технику на сумму около ста миллионов рублей.
Лесхозы Башкирии получили первую партию новой лесохозяйственной техники, сообщает «Башинформ».
Лесхозам передали 50 единиц техники и оборудования. 12 автомобилей повышенной проходимости марки «Нива», 22 колесных тракторов Беларус 82.1, 20 единиц инвентаря и оборудования для лесовосстановительных работ, таких как культиваторы лесные бороздные КЛБ-1,7 плуги навесные ПЛН-3-35 и лесопосадочные машины МЛУ-1.
До конца 2019 года планируется закупить еще технику на сумму около 100 млн рублей, в том числе лесопожарную технику на сумму 44,13 млн рублей.
Напомним, что в республике до сих пор фиксируется высокий режим пожароопасности в связи с жаркой погодой.
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