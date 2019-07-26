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ЦБ: максимальная процентная ставка по рублевым вкладам снизилась на 0,02%
26 июля, 15:42Экономика
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Представители Центробанка рассказали, что максимальная ставка по процентам по вкладам в рублях 10 банков, с самым большим объемом депозитов физлиц, во II декаде нынешнего месяца снизилась на 0,02% — до 7,12% по сравнению с I декадой.
Данный показатель падает уже III декаду подряд. Об этом информирует RNS.
Так в III декаде прошлого месяца максимальная ставка по процентам снизилась с 7,36% до 7,27%, а в I декаде июля — до 7,14%.
Отметим, что говоря о ТОП-10 крупнейших банков по объему привлечения депозитов физлиц, речь идет о «Сбербанке», «Совкомбанке», ВТБ, «Райффайзенбанке», «Газпромбанке», «Московском кредитном банке», «Альфа-Банке», «ФК Открытие», «Промсвязьбанке» и «Россельхозбанке»
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