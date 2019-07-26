Короли госзаказов: самые дорогие госзакупки в Башкирии связаны со скандалами

Медиакорсеть проанализировала летопись госзакупок, за прошлый год и начало текущего года.

Тише едешь – дальше не будешь

В отчете по мониторингу закупок, опубликованном Министерством финансов Башкирии, сообщается, что по итогам прошлого года государственными и муниципальными заказчиками РБ было проведено свыше 421 тысячи закупок. По итогам данных процедур было заключено более 418 тыс. контрактов на общую сумму более 86,7 млрд. рублей.

Примечательно, что по итогам минувшего года Башкирия по объему закупок занимает в Приволжском федеральном округе второе место, уступив только Татарстану, который за год провел госзакупок на 139 млрд рублей.

В сравнении с данными за 2017 год общая стоимость контрактов, заключенных государственными заказчиками, выросла на 139% и увеличилась на 14,5 млрд. рублей, однако количество заключенных сделок сохранилось примерно на том же уровне – 421 тысяча. Интересно, что 76% от общего числа госзакупок приходится на такие наиболее капиталоемкие (с точки зрения аналитиков) отрасли, как здравоохранение, транспортное и дорожное хозяйство, а также строительство и архитектура.

- Закупочный процесс в Республике Башкортостан становится более прозрачным, поскольку увеличивается объем расходования через конкурентные торги, – отмечается в отчете минфина РБ. - Точками роста является работа по увеличению эффективности закупок капиталоемких отраслей: здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, строительства и архитектуры.

Экс-глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков, который прежде руководил региональным Госкомзаказом, любил по старой памяти комментировать тему госзакупок.

- Госзаказчики Башкирии, благодаря конкурсным процедурам, смогли сэкономить более 2 миллиардов рублей - это 1,9% от общей суммы закупок (47,6 млрд).. Больше всего, по данным официального портала Госзакупок, сэкономили Управление капительного строительства (167 млн), Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии (162 млн) и Управление дорожного хозяйства республики (103 млн). <…> Централизованная система госзакупок для нас — результат состоявшийся, однозначно — позитивный шаг вперед. Традиционно, у республики неплохие показатели, связаны они с экономией на торгах, - рассказал Сергей Новиков незадолго до своего отъезда в Москву на повышение.

Скандалы и госзакупки – близнецы-братья

Многообещающий ТОП-10 за 2018 год возглавляет тендер на содержание участка трассы М5 – 3,08 млрд. Тема ежегодного ремонта трассы из Уфы в Аэропорт, которую давно уже прозвали золотой из-за вложенных в нее миллиардов, прочно прописалась в новостных лентах и пересудах обывателей.

Чуть уступает предыдущему предмету торгов первый этап реконструкции уфимского аэропорта – 2,08 млрд. После присвоения ему имени Мустая Карима горожане и гости столицы стали задаваться резонным вопросом: а где оно – это имя? Видимо, данный лот символизирует собой начало преображения аэропорта, включая его дальнейшую модернизацию и мероприятия по ренеймингу.

На третьем месте в рейтинге строительство Центра спортивной подготовки по ул. Камышлинской в Ленинском районе Уфы – 1,22 млрд (в общей сложности на этот объект ушли 3,4 млрд рублей). Эта и другие суммы, вероятно, чем-то смущала чиновников, поэтому мэр Уфы Ульфат Мустафин постеснялся ответить на вопрос о том, сколько средств было вложено в подготовку в Международным Детским Играм, недавно прошедшим в Уфе.

Буквально испещрена скандалами тема набережной реки Белой в Уфе, и в 2018 году к уже освоенным в рамках этого проекта десяти с лишним миллиардам добавились еще 380 млн рублей.

Почти все следующие далее в рейтинге госзакупки лишены налета скандальности: это приобретение электроэнергии на хозяйственные нужды для МУП «Уфимские инженерные сети» (340 млн рублей), предоставление кредитов для мэрии Уфы на сумму 280 млн рублей, а также кредита для МУП «Уфаводоканал» на 182 млн рублей, монтажные работы на строительстве жилого дома в Туймазах по заказу Фонда жилищного строительства на 180 млн рублей, поставка природного газа для совхоза «Рощинский» на 170 млн рублей.

А вот закупка лекарств для льготников на 160 млн рублей по заказу управления материально-технического обеспечения минздрава РБ снова отсылает читателей к целой серии скандалов с недостатком жизненно необходимых препаратов жителям республики, часть этих историй завершилась трагически – пациенты, страдавшие сложными заболеваниями и вынужденные принимать более дешевые аналоги лекарств, погибли.

Тенденция продолжается

Свежая информация о наиболее выдающихся госзакупках, которые проводятся в текущем году, подтверждает прошлогоднюю тенденцию: без скандальных деталей не обзодится.

Так, автодорога вдоль набережной Белой, о которой уже шла речь выше, обойдется в полмиллиарда рублей. Работы будут профинансированы из бюджета Башкирии, а также частично – из уфимской казны. Как следует из конкурсной документации, речь идет о строительстве с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой на участке от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах.

Очередной ремонт готовится в сипайловском парке «Кашкадан», который тоже начинается настойчиво претендовать на титул одного из самых затратных объектов башкирской столицы. Теперь на возведение сцены, обустройство амфитеатра, велодорожек, тротуаров, туалета и т.д. тут хотят потратить 122,3 млн рублей, рассчитывая на софинансирование из бюджета России (102 мн рублей) и бюджета РБ (20 млн рублей), несколько сотен тысяч рублей, вероятно, добавит мэрия Уфы Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Возможно, именно этим обусловлено финансирование проекта из средств федерального бюджета.

Приятная новость для жителей Уфы – на размещение иллюминации на уфимских улицах будет выделено около 116 млн рублей.

Среди прочих интересных и свежих госзакупок – местные телепередачи (в том числе на башкирском языке) за 34,7 млн рублей, подопытные сирийские золотистые хомячки для «Иммунопрепарата» за 31,6 млн рублей, поставка мобильных терминалов для оплаты проезда в общественном транспорте картой «Алга» и банковскими картами общей стоимостью 14,8 млн рублей.

Опять напомнил о себе аэропорт «Уфа», который готов потратить 4,9 млн рублей на изготовление и монтаж растровых панелей «Аэропорт», опорных конструкций и демонтаж существующих букв на кровле.

«Вишенкой на торте» можно назвать недавно объявленный тендер на закупку десяти легковых автомобилей по цене 948 тысяч рублей, а также более серьезного автомобиля стоиомстью 2,3 млн рублей для АО «УАП «Гидравлика».

Как сложится дальнейшая судьба этих госзакупок, видимо, покажет ближайшее время.

Медиакорсеть следит за ситуацией.