Чистая прибыль владельца Google в апреле-июне выросла в три раза

Из отчетности американского холдинга следует, что его выручка во втором квартале выросла на 19% - до 38,9 миллиарда долларов. В апреле-июне 2018 года данный показатель составил 32,6 миллиарда долларов. Операционная прибыль Alphabet за указанный выше период выросла в три раза — с 3,04 до 9,18 миллиарда долларов.

Выручка Google от рекламы увеличилась с 28,08 до 32,6 миллиарда долларов. Квартальная прибыль поднялась с 8,96 до 10,3 миллиарда долларов. Показатели выручки и чистой прибыли Google оказались выше прогнозов экспертов. Рост прибыли связан с продажами рекламы. К тому же в отличие от второго по величине игрока в сфере онлайн-рекламы Facebook Inc крупнейшая в мире компания по поиску и рекламе в интернете Google не фигурировала в контексте усиления контроля со стороны надзорных органов.