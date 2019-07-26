25 тысяч карт за 25 дней: чиновники заявили, что карта «Алга» набирает популярность

Накануне, 25 июля, стали известны промежуточные итоги эксплуатации транспортной карты «Алга» в Башкирии. Чиновники считают их обнадеживающими.

Как сообщил представитель Башкирского регистра социальных карт, по данным на 25 июля, реализовано уже 25 тысяч карт «Алга», они ежедневно пополняются на сумму примерно в полмиллиона рублей.

- Каждый день совершается примерно 10 тысяч поездок в общественном транспорте по карте «Алга». При этом разрыв между транзакциями, совершенными при помощи банковских карт и карт «Алга», постоянно сокращается. Это значит, что «Алга» становится у жителей Башкирии все более популярна, - уверен заместитель гендиректора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов.

Об этом он заявил на заседании Общественного совета при Госкомитете РБ по транспорту и дорожному строительству.

Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что имеется все еще немало вопросов по поводу эксплуатации карты «Алга», причем они касаются во многом технических нюансов.