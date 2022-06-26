Токсичный груз: банки вводят ограничения и комиссии на операции с валютой

Так, за последние дни «Уралсиб» ввел комиссию в размере 5% на принятие валюты из сторонних банков. Банк «Тинькофф» ввел минимальный порог на исходящие свифт-переводы — вывести можно лишь от 20 тыс. долларов, запросы на меньшие суммы — отклоняют. Покупать валюту предлагается в обменниках, но проблема не только в невыгодном курсе, но и в том, что долларов нет.