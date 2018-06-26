Страховой рынок Башкирии вырос на 20% почти до 5 миллиардов рублей

Объем страхового рынка Башкирии в 1 квартале 20185 года вырос по сравнению с тем же периодом годом ранее на 19,9% с 3,9 до 4,5 миллиарда рублей. Из общей суммы страховых премий – это стоимость страховки – застрахованным были выплачены 1,5 миллиарда рублей. Или 31 копейка с каждого рубля. Эти данные приводит издание «Реальное время», которое провело соответствующее исследование страхового рынка и его динамики.

В прошлом году выплат было значительно больше, в полтора раза: 2,1 миллиарда рублей из 3,9 миллиардов рублей собранных или 52 копейки с каждого собранного рубля.

Общероссийский объем страхового рынка измеряется 376,8 миллиарда рублей. Соответственно, рынок Башкирии занимает 1,2% от всего российского страхового пирога. По России в среднем выплачивается застрахованным 29 копеек с каждого собранного рубля.

Согласно данному исследованию, ранок страхового дела в соседней Татарии значительно выше, более чем в полтора раза: 7,4 миллиарда рублей (2% российского рынка). Объем выплат – 2 миллиарда или 28 копеек с каждого собранного рубля.

Рост страховых премий на 19,9% эксперты связывают, в частности, с увеличением спроса на страхование имущества предприятий, на корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС), когда дополнительное страхование здоровья часто входит в социальный пакет той или иной должности. Специалисты также отмечают увеличение спроса на страхование имущества и автотранспорта КАСКО со стороны населения.

Что касается снижения объема страховых выплат, то эксперты страхового рынка связывают это явление главным образом со снижением как выплат по ОСАГО, так и со снижением страховых случаев по «автогражданке». К слову, эксперты отмечают рост в 2018 году количества договоров на 3% при том, что количество электронных договоров – e-ОСАГО – выросло в 5 раз.

В 1 квартале вырос объем рынка добровольного страхования жизни с 1,0 до 1,2 миллиарда рублей. Выплаты по этим договорам выросли со 127 до 187 миллионов рублей. В сегменте добровольного страхования жизни эксперты особенно выделяют два вида: накопительное и инвестиционное страхование.

Первый вид знаком нам еще с советских времен (с детства). Когда периодические взносы (раз в месяц, квартал) позволяют к определенному времени, когда будет необходимость разовой крупной покупки, накопить необходимые деньги и получить оговоренный доход. Это может быть, к примеру, учеба ребенка, покупка жилья, дополнительная прибавка к пенсии и т. п. Такие договоры заключаются на длительный срок 10-20 лет.

По инвестиционным договорам добровольного страхования жизни клиент страховой компании, внеся деньги, выбирает определенную инвестиционную стратегию и по окончании договора получает свой взнос и доходность. Срок таких договоров меньше – 3-5 лет.