Объявлены наиболее популярные туристические направления в РФ

IZ уточняет, что список тройки лидеров представили Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. В голосовании принимали участие жители различных регионов РФ. Алтаю отдали предпочтение — 34% людей. При этом красоту и уникальность природы отметили 86%, изобилие достопримечательностей 53%, а тихую и уединенную атмосферу — 44%.