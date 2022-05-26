Объявлены наиболее популярные туристические направления в РФ

Объявлены наиболее популярные туристические направления в РФ
Объявлены наиболее популярные туристические направления в РФ
Вчера, 13:00ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно опроса, россияне предпочитают путешествовать в район Алтая, Сочи и Петербурга. Такие сведения предоставил портал «Работа.ру», который организовал рейтинг.

IZ уточняет, что список тройки лидеров представили Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. В голосовании принимали участие жители различных регионов РФ. Алтаю отдали предпочтение — 34% людей. При этом красоту и уникальность природы отметили 86%, изобилие достопримечательностей 53%, а тихую и уединенную атмосферу — 44%.

Сочи — любимое направление для 30% туристов, в Санкт-Петербурге думают побывать — 28%, в Республике Карелия — 27%, а на Кавказе 24%.

Санкт-Петербург привлекает путешественников разнообразием достопримечательностей (79%), транспортным удобством и невысокой ценой на билеты (67%). Также россиян радует широкий выбор развлекательных заведений (28%).

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