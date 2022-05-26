«Башавтотранс» и «Башфармацию» не приватизируют, но остальные ГУП будут акционированы

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская на сегодняшнем заседании в Курултае рассказала о дальнейшей судьбе государственных унитарных предприятий республики, в 2021 году их насчитывалось 28 и ранее их планировалось акционировать до 2025 года. Отметим, что в прошлом 2021 году ГУПы принесли в бюджет Башкирии 37,7 миллионов рублей, переплюнув плановые показатели аж в 19 раз.
Сегодня стало известно, что стратегические для Башкирии ГУП «Башфармация» и «Башавтотранс» под приватизацию не попадут, потому что очень уж велика возложенная на них социальная нагрузка, да и государство их весьма существенно поддерживает.
«Башфармация», которая во время пандемии поставляла необходимые лекарства и сослужила республике большую службу, ей по словам Полянской уделят особое внимание, учитывая сложную ситуацию в ГУПе. Среди принятых мер будет из активов ГУПа выведут санаторий, также будут приняты и другие меры. Какие именно Полянская не уточнила.
А вот МТС «Зауралье», МТС «Центральная», Издательский дом «Башкортостан», ГУП ТРК «Башкортостан», Фонд жилищного строительства РБ и санаторий «Яктыкуль» все-таки будут приватизированы, как это и планировалось.