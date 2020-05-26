ТПП Башкирии приглашает принять участие в вебинаре «Введение в Гаагскую систему».

Завтра, 27 мая, в 11.00 (по московскому времени), Всероссийская организация интеллектуальной собственности совместно с Торгово-промышленной палатой Башкирии проводит вебинар «Введение в Гаагскую систему».

В ходе вебинара будут представлены основные преимущества использования Гаагской системы. Будет рассказано, как правильно подготовить и подать международную заявку на промышленный образец, как эффективно управлять вашей международной регистрацией и будет предоставлена полная информация о ключевых ресурсах Гаагской системы, созданных для упрощения различных операций по международным заявкам и регистрациям.