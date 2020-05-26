ТПП Башкирии приглашает принять участие в вебинаре «Введение в Гаагскую систему».
26 мая, 14:51ЭкономикаТатьяна МайороваФото: tpprb.ru
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Вебинар поможет научиться подавать заявки на промышленный образец и освоить другие полезные умения.
Завтра, 27 мая, в 11.00 (по московскому времени), Всероссийская организация интеллектуальной собственности совместно с Торгово-промышленной палатой Башкирии проводит вебинар «Введение в Гаагскую систему».
В ходе вебинара будут представлены основные преимущества использования Гаагской системы. Будет рассказано, как правильно подготовить и подать международную заявку на промышленный образец, как эффективно управлять вашей международной регистрацией и будет предоставлена полная информация о ключевых ресурсах Гаагской системы, созданных для упрощения различных операций по международным заявкам и регистрациям.
Ссылка на регистрацию:https://register.gotowebinar.com/register/6167103952315874064
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