Хабиров подтвердил возможное появление нового партнера в «БСК»

На данный момент контрольный пакет акций Башкирской содовой компании остается у республики, а на 47% акций, которые находятся у Росимущества, есть заинтересованные лица, сообщил Радий Хабиров.

Глава Башкирии подтвердил возможное появление нового партнера Башкирской содовой компании. Так, на встрече с руководителями СМИ Хабиров сообщил, что на 47% акций компании, которые находятся у Росимущества, есть интересанты. Отметим, что 38,3% акций компании президент России передал в собственность республики, кроме того 11,7% +1 акция переданы под управление подконтрольным Правительству Башкирии структурам. Так, держателем контрольного пакета акций является республика. К слову, глава региона подчеркнул, что шихан Куштау останется в неприкосновенности.

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